"Perseguita e minaccia con messaggi l'ex fidanzata": trentenne finisce nei guai

Non si è rassegnato. Dalla fine dello scorso luglio, dopo che la relazione sentimentale è stata interrotta, continua a pedinarla, a molestarla con messaggi telefonici. Qualche giorno addietro, incontrandola, pare occasionalmente, in una bar del centro di Menfi, l'ha prima seguita fino a casa e poi l'ha minacciata sempre attraverso dei messaggi recapitati sul cellulare. Ed è proprio in seguito a questo episodio che la donna, vittima di stalking e minacce, ha deciso di rivolgersi alla stazione dei carabinieri del paese. La studentessa ventiduenne ha raccontato, ai militari dell'Arma, che l'ormai ex fidanzato, mentre stavano insieme, l'avrebbe anche picchiata. Alla ragazza sarebbero state - stando ai racconti della giovane - provocate lesioni personali che non ha, fino all'altro giorno appunto, mai denunciato.

I carabinieri della stazione di Menfi, dopo aver raccolto lo sfogo-denuncia della studentessa, hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Agrigento il disoccupato trentenne. La ventiduenne verrà, per intanto, tenuta d'occhio dai carabinieri per scongiurare che possa essere vittima di ulteriori pedinamenti o, peggio ancora, aggressioni.