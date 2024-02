Due lavoratori "in nero" e niente dispositivi di protezione individuale: denunciato imprenditore

Due lavoratori "in nero", ma anche omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione e informazione e niente dispositivi di protezione individuale. Ad accertarlo, durante un controllo in un cantiere edile in contrada Bertolino a Menfi, sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro e i colleghi della compagnia di Sciacca. Un imprenditore, un quarantenne, è stato denunciato alla Procura. Ma dovrà anche sborsare - fra ammende e sanzioni - 37.200 euro. I militari dell'Arma hanno imposto inoltre, per violazioni in materia di sicurezza, l'immediata sospensione dell'attività di cantiere.

E' ormai sistematico l'accertamento di violazioni più o meno importanti: ogni qualvolta che scatta un controllo dei carabinieri del Nil, saltano immediatamente fuori irregolarità e violazioni. Così, ultimissimo controllo in ordine di tempo, è stato appunto anche a Menfi.