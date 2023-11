Quattro cani avvelenati e uccisi in un terreno, medico nel mirino?

Quattro cani di proprietà di un oncologo di Menfi sono stati avvelenati e uccisi. Gli animali sono stati trovati all'interno del terreno di contrada Cinquanta, di proprietà dell'oncologo.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che, adesso, indagano per accertare se si è trattato di un'intimidazione o di un gesto sconsiderato nei confronti degli animali come già è accaduto in passato nella zona. Al momento l'ipotesi privilegiata è che si tratti di un avvertimento nei confronti del professionista.

I quattro cani erano stati adottati dall’oncologo qualche anno fa e poi microchippati.