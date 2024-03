Niente più rischi fra piazza Aldo Moro e Porta di Ponte: operai e mezzi danno decoro e sicurezza al verde pubblico

Non ci saranno più fronde d'alberi pericolose o cadenti fra Porta di Ponte e la villetta, antistante alla prefettura, di piazzale Aldo Moro. È stata una mattinata di manutenzione del verde pubblico, in pieno centro ad Agrigento. A ritrovarsi la villetta sbarrata e mezzi ed operai al lavoro sono stati tanti, anzi tantissimi, cittadini di passaggio. I lavori di manutenzione del verde pubblico sono andati avanti per diverse ore. E, nonostante il disagio di dover aggirare il divieto di transito, hanno avuto il plauso dei cittadini: "Finalmente non si rischierà più di farsi male". Nei passati inverni, in più occasioni, infatti qualcuno ha rischiato. Ed anche grosso. All'improvviso, a causa del forte vento e della pioggia, si sono spezzati fronde, più o meno grandi, degli arbusti che incorniciano la zona di ingresso alla via Atenea.

Adesso, a pochi giorni dall'inizio della 76esima edizione del Mandorlo in fiore, quando l'area sarà zona di passaggio di cittadini e turisti, il Comune ha disposto e fatto eseguire i necessari interventi di manutenzione che, di fatto, sono serviti per rendere decorosa l'area del centro cittadino, ma anche per evitare qualsiasi tipo di rischio.