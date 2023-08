Manifestazione priva di licenza e autorizzazione, Questura: stop all'evento

Interrotta, perché priva di licenza e autorizzazioni, di fatto "in carenza di ogni documentazione e con comunicazioni tardive e incomplete con termini di preavviso scaduti 15 giorni fa e tre giorni fa", una manifestazione inserita nel cartellone dell’Estate Saccense 2023, in contrada Foggia. A disporlo è stata la Questura di Agrigento. Per oggi, a partire dalle ore 17, era prevista una nuova animazione sul palco che, stando a quanto reso noto dalla Questura, era "priva di licenza e autorizzazioni".

L'evento in questione è quello della carovana del "Bilboa vertical summer tour".

Il format "Vertical summer tour", “il roadshow che attraversa l’Italia con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi, nasce nel 2011 sull’onda del successo di Vertical winter tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande villaggio vacanze itinerante.