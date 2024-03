Mandorlo in fiore, è tutto pronto per la giornata finale: previsti anche bus navetta gratuiti

E' tutto pronto per la giornata conclusiva di questa 76esima edizione del Mandorlo in Fiore.

Domani, alle 14, innanzi al Tempio della Concordia, nella Valle dei Templi, sarà la volta dell’attesa esibizione di tutti i partecipanti alla kermesse e la consegna del “Tempio d’Oro” al gruppo vincitore 2024, scelto dalla giuria popolare. Per la prima volta infatti saranno previsti un premio per il secondo e per il terzo classificato e l'organizzazione, coordinata dall'assessore Carmelo Cantone, ha promosso un nuovo riconoscimento alla memoria di Franco e Totò Li Causi.

Domani mattina si terrà una sfilata nel centro città che partirà da piazza Pirandello e si concluderà al viale della Vittoria. Gli spettacoli saranno presentati da Chiara Squaglia e a Riccardo Gaz.

Questa sera, alle 21, si terranno l’ultimo dei tre spettacoli al Palacongressi e una "Notte bianca" in via Atenea. In contemporanea, dalle 21:30, andrà in scena in piazza Marconi “Medea”, firmata da Marco Savatteri. Domani sera, invece, sarà il concerto di Lello Analfino a tagliare il traguardo in piazza Marconi, alle 21:30.

Nella giornata di domani, per permettere lo svolgimento delle iniziative davanti al tempio della Concordia, sarà possibile visitare la Valle dei Templi fino alle 13:30, e le biglietterie chiuderanno alle 12. Dalle ore 13:45 sarà consentito l’accesso solo agli spettatori del ‘Mandorlo in fiore” muniti di biglietto, dagli ingressi del Tempio di Giunone, Tempio di Ercole e Porta V.

Bus navetta gratuiti

Nella giornata di domani la Tua garantirà dei bus navetta gratuiti per la giornata conclusiva del 76esimo Mandorlo in fiore. Il servizio consentirà ai visitatori di raggiungere agevolmente il centro e la Valle dei Templi dove è in programma lo spettacolo conclusivo della kermesse. Dalle 07.30 alle 15.00 le navette seguiranno i seguenti itinerari: Cugno Vela - Piazzale Ugo La Malfa; Fontanelle (viale Sicilia) - Piazzale Rosselli. Dalle 17.30 alle 19.30 si aggiungeranno anche i collegamenti Porta Aurea - Cugno Vela; Porta Aurea - Piazzale Rosselli; Piazzale Rosselli - Fontanelle (Viale Sicilia). Tutti i percorsi, sia del mattino che del pomeriggio, sono validi sia per le tratte di andata che per quelle di ritorno.

Per quanto riguarda il trasporto urbano, le linee e i relativi orari potranno subire variazioni a causa della chiusura delle strade previste per lo svolgimento della manifestazione. Dalla mattina saranno previsti i servizi pubblici delle linee 1, 2, 2 barrato, 3 barrato e 4, con la sola modifica di cambio di capolinea da piazzale Rosselli a piazza Ugo La Malfa. La linea rossa e la linea verde non potranno essere garantite. Tutti i servizi e tutte le linee riprenderanno la loro regolarità alla riapertura delle strade.

Ecco come cambia il traffico

Per consentire la sfilata e lo spettacolo finale sono state applicate delle variazioni alla viabilità cittadina.

Piazza Pirandello: divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza e divieto di circolazione dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno, ad eccezione dei mezzi di soccorso e degli automezzi delle forze dell’ordine. Chi proviene da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone deve transitare per la via Amendola.

I residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio).

Via Atenea: Chiusura al transito veicolare, dalle 7.00 fino a cessato bisogno.

Piazza Vittorio Emanuele: in tutta la piazza verrà istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle 6 e fino a cessato bisogno. Già oggi, dalle 7.00 fino a cessato bisogno, lato adiacente Banca San Paolo, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione per consentire il montaggio della tenda del Pma. Istituita la chiusura al transito veicolare, direzione piazza Marconi all’altezza delle Poste, con possibilità per chi proviene dalla via Imera di svoltare a sinistra per via Cicerone, via San Vito e la bretella del viadotto Garibaldi, fino al passaggio dei gruppi.

Piazzale Aldo Moro: divieto di sosta con rimozione dalle 6 fino a cessato bisogno in tutta la piazza e chiusura al transito veicolare nella discesa lato Banca Unicredit.

Piazza Marconi: divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle 6.00 e divieto di circolazione dalle 8.00 fino a cessato bisogno a tutti i veicoli.

Viale della Vittoria: divieto di sosta con rimozione ambo i lati e divieto di circolazione dalle 6.00 fino a cessato bisogno nel tratto compreso da piazza Marconi fino all’incrocio con la via Gramsci. Chiusura al transito in direzione piazza Marconi nell'area di intersezione con la salita Coniglio.

Via Francesco Crispi: chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’Hotel della Valle, ad eccezione dei residenti al passaggio dei gruppi; Chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’incrocio Crispi-Sturzo con obbligo di svolta a dx, direzione via Crispi a valle al passaggio dei gruppi.

Via Empedocle: chiusura al transito veicolare in direzione piazza Marconi all’altezza del tunnel Piedigrotta, ad eccezione dei residenti della via Empedocle al passaggio dei gruppi.

Via Acrone: chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio di via Esseneto-Acrone.

Via Gramsci: istituzione del divieto di sosta per le autovetture, i camper, i bus turistici ad eccezione dei bus che accompagnano i gruppi folkloristici.

Piazza Ravanusella: divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza ad eccezione dei mezzi di trasporto dei carretti Siciliani dalle 6.00.

Via Imera: viene imposto il divieto di sosta con rimozione sul lato destro del senso di marcia per piazza Vittorio Emanuele. Nella via Imera, verrà istituito il divieto di circolazione nell’area di intersezione con il viadotto Garibaldi ad eccezione dei residenti taxi, ncc, bus.

Viale La Loggia: verrà imposto il divieto di circolazione a quanti non autorizzati ad eccezione dei bus dei gruppi folkloristici.

Via Panoramica dei Templi: viene istituito il senso unico con direzione di marcia da intersezione con via Artemide a rotatoria Giunone

Le aree di parrcheggio saranno: piano San Gregorio, parcheggio multipiano di via Empedocle, il parcheggio (abbandonato) di Cugno Vela, le aree di viale Sicilia.

Da queste aree è previsto un servizio navette che permetterà di arrivare in prossimità della zona dello spettacolo.