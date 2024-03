Mandorlo in fiore: treni straordinari per raggiungere Agrigento

In occasione della "Sagra del mandorlo in fiore " Trenitalia, di concerto con la Regione siciliana, da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2024, metterà a disposizione dei collegamenti aggiuntivi fra Agrigento centrale e Aragona Caldare e fra Palermo centrale e Agrigento centrale.

Nel dettaglio, nel pomeriggio di venerdì 15 marzo sono previsti 6 servizi straordinari fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare; sabato 16 marzo, invece, saranno 24 i collegamenti speciali fra Agrigento Centrale e Aragona Caldare; infine, domenica 17 marzo, oltre ai 38 collegamenti aggiuntivi fra Agrigento centrale e Aragona caldare, il programma si arricchisce con due collegamenti fra Palermo Centrale e Agrigento Centrale (il primo in partenza da Palermo centrale alle 08:17 ed il secondo con partenza da Agrigento centrale alle 19:15).

I treni integrano i collegamenti esistenti: acquistando il biglietto si potrà raggiungere Agrigento in treno e partecipare agli eventi in programma per la Sagra del Mandorlo in Fiore.

I biglietti per i treni speciali per la Sagra del Mandorlo in Fiore sono disponibili su Trenitalia.com, App e presso i canali d’acquisto abitual