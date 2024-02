Mandorlo in fiore2024, Micciché nomina un esperto: è Lello Casesa

L'incarico è a titolo gratuito. Si occuperà, quale esperto del sindaco, della festa del Mandorlo in fiore 2024. Il primo cittadino di Agrigento, Franco Micciché, ha conferito l'incarico di collaborazione, finalizzata all'organizzazione della kermesse, a Calogero Casesa.

"Casesa - scrive Micciché - è stato individuato in base al profilo professionale adeguato per fornire attività di collaborazione finalizzata alla realizzazione della festa del Mandorlo in fiore, edizione 2024".