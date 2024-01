Capodanno 2024, Micciché sul palco: "Ecco la promo della Sagra del Mandorlo in fiore, sarà un ritorno alle tradizioni"

La promo è stata lanciata. E non è stato fatto in un giorno qualunque, ma durante la notte di Capodanno. Dal palco, allestito in piazza Marconi, fra una canzone e l'altra del concertone, il sindaco Franco Micciché ha fatto vedere quella che è la promo della settantaseiesima edizione del Mandorlo in fiore-Sagra della primavera.

Sagra che si svolgerà dal 9 al 17 marzo. Una delle idee portanti di questa edizione è - sarà - quella del maggiore coinvolgimento dei cittadini. "La 76esima edizione del Mandorlo in fiore vuole essere anche un ritorno alle 'tradizioni', a partire dal logo della kermesse che riprende quello utilizzato negli anni Sessanta - ha spiegato il primo cittadino - . La macchina organizzativa sta già, e da un po', lavorando alacremente". Stando a quanto si vocifera, ci saranno tante novità, ma si attende la presentazione - con conferenza stampa, che non c'è stata per il concertone del Capodanno 2024, - della kermesse.