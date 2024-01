"Minaccia e picchia la moglie": donna ferita in ospedale, 50enne arrestato per maltrattamenti

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E' per queste ipotesi di reato che un bracciante agricolo cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri di Canicattì. La donna è finita al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo dove i medici hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in pochi giorni.

La donna è stata malmenata e minacciata all'interno dell'abitazione coniugale. I carabinieri, raccolta una segnalazione, sono accorsi in fretta e in furia e hanno, di fatto, evitato il peggio. L'uomo è stato appunto arrestato, per la vittima delle violenze sono stati facilitati i soccorsi e avviato l'iter del "codice rosso". Non è chiaro cosa abbia mandato su tutte le furie il bracciante agricolo, né se sia stato o meno la prima volta. E' stato comunque arrestato.