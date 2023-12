Maltempo sulla provincia fino a domani, poche piogge ma vento forte: scatta l'allerta

L'allerta è verde, almeno sulla provincia di Agrigento, per quanto riguarda le precipitazioni, ma le condizioni meteo attese sono ritenute "avverse".

La Protezione civile regionale, come di consueto, ha diramato il bollettino giornaliero, prevedendo per stasera e domani condizioni meteo particolarmente violente. In particolare, dice l'avviso, "si prevede il persistere di venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale con rinforzi sui rilievi e le coste". Previsto anche il rischio di mareggiate.