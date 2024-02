Il maltempo non allenta la morsa: secondo giorno consecutivo di allerta gialla

Secondo giorno di allerta meteo in provincia di Agrigento e nel resto dell'Isola: il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato un bollettino di colore giallo per tutta la giornata di domani.

Il rischio è di piogge e temporali. Questa mattina, dopo che le ultime allerte, compresa quella di domenica di colore arancione, si erano rivelate innocue, un violento nubifragio si è abbattuto sulla città.

Pioggia torrenziale mista a grandine per almeno dieci minuti sono bastati per fare allagare numerose strade e mandare in tilt il traffico. Molti automobilisti si sono fermati sulla strada statale 640 ad attendere che il temporale finisse.

Anche il sindaco Franco Miccichè ha avvisato la cittadinanza, invitandola alla prudenza, con un post pubblicato sulla propria pagina facebook.