Una tempesta di pioggia e grandine si abbatte sull'Agrigentino: automobilisti si rifugiano sotto i ponti

La fortissima ondata di maltempo che si sta abbattendo sull’Agrigentino ha portato pioggia e grandine su buona parte del territorio con allagamenti nelle strade delle città ma anche sulle statali come la 640 e la 122. Chicchi di grandine di notevoli dimensioni e in quantità tale da formare, in pochissimi minuti, una distesa di ghiaccio sull’asfalto, soprattutto nella cosiddetta “Strada degli scrittori” che collega Agrigento con Caltanissetta.

Gli automobilisti in transito sulla 640 sono stati letteralmente investiti dall’improvvisa tempesta di acqua e grandine e molti di loro si sono rifugiati sotto i ponti per tentare di salvare i propri mezzi che con chicchi così grandi avrebbero sicuramente riportato danni alla carrozzeria. La distesa di ghiaccio provocata dalla grandine ha sfiorato i 4 centimetri di altezza.

Non è andata meglio sulla statale 122 dove il manto stradale si è trasformato in un vero e proprio fiume in piena con un’enorme quantità d’acqua depositata in una manciata di minuti.

Allagato anche il viadotto IImera ad Agrigento: auto ferme e traffico paralizzato.

