Vento e pioggia sferzano l'intera provincia, allerta gialla della Protezione civile

Il maltempo non accenna a placarsi in tutta la provincia. Come previsto il vento e la pioggia continuano a mettere a dura prova il territorio e, per questo motivo, la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla che rimarrà in vigore fino alle 24 di domenica 11 febbraio per un rischio idrogeologico di livello intermedio.

Le previsioni indicano un peggioramento nella tarda serata di sabato con precipitazioni sparse che si intensificheranno e che dureranno per tutta la giornata di domenica. Dovrebbero attenuarsi, lentamente, nelle prime ore del mattino di lunedì quando dovrebbe tornare il sole. Il vento, invece, continuerà ad essere presente almeno fino a mercoledì.