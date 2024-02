Alberi abbattuti e calcinacci a rischio crollo: il maltempo porta i primi danni in provincia

Alberi abbattuti, calcinacci precipitati su auto in sosta e parti in muratura a rischio crollo che sono state messe in sicurezza.

Sono questi i risultati - solo parziali - di una lunga mattinata di lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento a causa delle condizioni meteo abbastanza instabili.

Quattro i casi in cui è stato necessario intervenire per rimuovere alberi sradicati dalla furia del vento: in via Petrarca ad Agrigento, sulla strada 640, nei pressi del centro commerciale "Le Vigne", in contrada Carlino a Canicatti e in territorio di Siculiana.

I vigili del fuoco sono intervenuti per distacchi di calcinacci o porzioni di intonaco e muratura fatti cadere proprio per evitare rischi tra Porto Empedocle e Agrigento. Nel capoluogo si è temuto per la caduta di alcuni calcinacci da una finestra finiti sul cofano di un'automobile che, fortunatamente, era solo in sosta.

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente registratosi questa mattina in via Empedocle. A rimanere gravemente danneggiata è un suv Citronen che ha riportato delle profonde ammaccature sul cofano. Chiaro che se l'auto fosse stata in marcia i pezzi di mattone e intonaco avrebbero sprofondato il parabrezza.

Paura anche in piazza Pirandello, davanti al Comune di Agrigento dove nelle prime ore della mattina, a causa del forte vento, ha letteralmente "preso il volo" la copertura di un terrazzo realizzata in pannelli metallici. Per fortuna l'area era deserta.

(aggiornato alle 14.10)