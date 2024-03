Litiga con la madre e minaccia di voler fare una strage: arrestato 25enne

Litiga - in maniera furibonda - con la mamma. All'arrivo dei carabinieri li minaccia di morte e inizia a scagliare tutto quello che gli capitava sotto mano fuori dal balcone, danneggiando le auto posteggiate lungo il marciapiede. Notte d'inferno, quella fra mercoledì e giovedì, a Monserrato dove, dopo diverse ore, il venticinquenne è stato arrestato. Per le ipotesi di reato di minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento, è stato portato al carcere Pasquale Di Lorenzo.

Il giovane, a quanto pare, era ubriaco ed è bastato un semplice diverbio per trasformarsi in una furia.

L’allarme è scattato alle 23 circa di mercoledì. A raccogliere gli Sos, lanciati dai vicini di casa che si dicevano preoccupati per quelle urla furibonde, sono stati i carabinieri. Due le pattuglie del Radiomobile giunte, in fretta e in furia, a Monserrato. La madre del ragazzo è stata trovata per strada, mentre il venticinquenne disoccupato era rinchiuso in casa e non voleva saperne di uscire. Dal balcone avrebbe anzi urlato d'essere "pronto a fare una strage". Sono stati dunque chiesti e ottenuti i rinforzi e nel rione satellite di Agrigento sono accorse altre pattuglie dei militari dell'Arma, ma anche della polizia. Dopo diverse ore, l'irruzione nell'abitazione. Ad aprire la porta sono stati i vigili del fuoco. Il venticinquenne è stato dunque arrestato.