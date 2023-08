Mare inquinato a San Leone? Il sopralluogo di Aica: “Nessuna anomalia riscontrata”

Stamattina, lunedì 7 agosto, i tecnici di Aica si sono messi al lavoro a San Leone per effettuare delle ispezioni nei collettori delle acque bianche a partire da via Magellano. Tutto questo a seguito delle lamentele dei bagnanti che segnalavano liquami con chiazze bianche e gialle sulla superficie dell’acqua. La loro presenza, nei giorni scorsi, prima che del mare in burrasca a causa del ciclone “Circe”, li aveva

scoraggiati a fare il bagno.

L’intervento - fanno sapere da Aica - prevede, dopo l’apertura dei pozzetti, l’inserimento di un cavo con il robot collegato all’estremità che trasmette immagini in diretta su un monitor, sezionabili in diversi punti per una migliore visualizzazione dello stato del collettore.

Il sistema di smaltimento delle acque bianche - viene precisato dall’azienda - non è una competenza di Aica che sta offrendo la propria collaborazione al Comune di Agrigento con l’obiettivo di fugare ogni dubbio sulla schiuma che talvolta si presenta nel mare di San Leone. Ad oggi, infine, il sistema di smaltimento delle acque reflue non registra alcuna anomalia“.