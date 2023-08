Spiaggia occupata abusivamente con sdraio e ombrelloni, scatta il sequestro a Lido Fiori

Ombrelloni, sedie e sdraio sarebbero state lasciate sull’arenile in modo permanente in modo da ritrovarle per nuove giornate di mare. Così il Circomare di Sciacca ha provveduto ieri mattina in zona Fiori, a Menfi, in particolare nel versante Capparrina, ad intervenire operando il sequestro e trasferendo il tutto all’interno di magazzini del Comune di Menfi. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Gli ombrelloni, le sedie e altri oggetti lasciati incustoditi sarebbero stati lasciati permanentemente su area demaniale. Hanno operato i militari dell’Ufficio circondariale marittimo e la vicenda ha subito destato attenzione lungo il litorale menfitano che è particolarmente affollato.