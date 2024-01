L'incendio del centro di stoccaggio a Licata: in azione l'elicottero dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione con l'elicottero per provare a domare il rogo del centro di stoccaggio di rifiuti di contrada Bugiades. Il velivolo "Drago 142", in servizio nel reparto Volo Sicilia, ha sorvolato l'area del disastro ambientale e provato a spegnere i cumuli di rifiuti presenti nel deposito sotto cui cova il fuoco che alimenta la nube nera.

L'entrata in azione del mezzo aereo è stata decisa al termine di un sopralluogo al quale hanno partecipato Comune, forze dell'ordine e protezione civile. La scarsa visibilità non ha consentito di prolungare l'intervento.