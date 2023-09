Viabilità urbana, ad Alessandria della Rocca in partenza i lavori sulla via Santuario

Ripartono ad Alessandria della Rocca i lavori sulla via Santuario, un'arteria di grande rilievo del piccolo centro dell'Agrigentino. La Regione, attraverso la struttura commissariale per il contrasto al dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha stanziato circa 600mila euro per consentire gli interventi di messa in sicurezza.

Negli anni, lungo la via Santuario, che si trova a monte del quartiere Portella e in prossimità della via Nazionale, sono state effettuate a più riprese opere di manutenzione ma il mancato consolidamento del versante e l’assenza di un adeguato sistema di smaltimento delle acque piovane, le hanno ben presto rese inefficaci.

Ciò ha provocato evidenti danni anche ai muri delle abitazioni che si trovano ai bordi della strada e, in alcune occasioni, l’allagamento dei piani interrati. Adesso, per stabilizzare l’intero percorso, si ricorrerà a una paratia di pali in cemento armato mentre per eliminare i devastanti effetti delle piogge sarà realizzato un canale di gronda. Il manto stradale, messo in tal modo al riparo da nuovi smottamenti, sarà completamente rifatto.