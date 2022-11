Nuova "vita" per Porta di Ponte, le villette e la piazza di Santa Maria degli Angeli: aggiudicati i lavori

I lavori sono stati affidati. Sarà la ditta Criscenzo Costruzioni di Favara, che ha offerto un ribasso dell'8,22 per cento, ad occuparsi degli interventi di riqualificazione dell'area di Porta di Ponte e delle villette adiacenti, della pavimentazione e muretti del primo parcheggio di via Gioeni, della piazza adiacente alla chiesa Santa Maria degli Angeli, nonché delle strade, tombini e marciapiedi dell'intera area. L'importo complessivo dell'accordo quadro per l'affidamento dei lavori è di 366 mila euro. Una spesa che trova copertura grazie ad un finanziamento della Regione. Contributo assegnato nel 2018 proprio per la riqualificazione del centro storico della città dei Templi.

Adesso, dopo i necessari tempi tecnici per l'iter dell'aggiudicazione, i lavori - ed era stato previsto che partissero proprio in autunno - potranno prendere il via.

Non si tratterà di interventi strutturali, ma - con l'eliminazione di buche e dissesti, la pulizia di tombini e caditoie e il rifacimento di strade degradate da decenni - l'area di Porta di Ponte, il tratto iniziale di via Gioeni e la piazza adiacente alla chiesa Santa Maria degli Angeli avranno sicuramente un nuovo, e gradevole, aspetto.