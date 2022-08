Il centro città si rifà il "look": via ai lavori di sistemazione del "salotto" cittadino

Partiranno entro l'autunno i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del centro città e di una porzione del centro storico di Agrigento.

Gli interventi, finanziati con risorse della Regione, permetteranno di rifare il "look" all'ingresso della città, consentendo la realizzazione di interventi comunque non strutturali: si elimineranno buche, si puliranno tombini e caditoie, si ripareranno situazioni di degrado che, in alcuni casi, insistono da decenni. Tutto grazie ad un milione di euro in totale affidati all'ente con un decreto del lontano 2018 che è stato comunque liquidato solo lo scorso anno, 400mila euro dei quali appunto verranno spesi per la riqualificazione dell'area di Porta di Ponte - comprese le due villette -, del pluripiano incompleto di via Gioeni - oggi usato come parcheggio -, ma anche della piazza adiacente alla chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Lavori che, appunto, dovranno partire entro breve: prima dell'inverno certamente, anche perché la pulizia delle caditoie dovrebbe permettere di evitare i soliti e periodici allagamenti. Per questo il Comune ha avviato le procedure per individuare "con urgenza" un coordinatore per la sicurezza che segua e sovraintenda ai lavori.

A questi fondi, comunque, si aggiungono 600mila euro circa che saranno spesi tutti nel palazzo di città. L'Ente provvederà ad affidare un progetto di restauro della facciata di Palazzo San Domenico.