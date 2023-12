Migranti, il presidente della Croce Rossa all'hotspot: "Restituita la dignità"

E' un "bilancio positivo", quello del presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, per questi primi sei mesi di gestione dell'hotspot di Lampedusa. "Quando nel mese di maggio abbiamo firmato l'accordo per la gestione del centro - ha detto nel corso della sua visita nella struttura - avevamo un obiettivo molto elevato che era quello che l'hotspot diventasse baluardo dell'umanità e devo dire che grazie ai volontari e agli operatori possiamo dire che questo obiettivo è stato raggiunto". "E' stata restituita la dignità a questo posto e ai 78mila uomini, donne e bambini le cui vite si sono incrociate col nostro personale in questi mesi - ha aggiunto - Ci sono stati 1900 sbarchi, quindi un lavoro molto importante. Ci sono stati momenti in cui l'hotspot è stato sotto pressione ma mai si è perso di vista l'obiettivo più importante che era quello dell'umanità".

I numeri: "Dal primo giugno accolte 78mila persone"

"Dal primo giugno sono 78mila le persone accolte all'interno dell'hotspot di Lampedusa". Così il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro parlando a RaiNews24 in diretta da Lampedusa.

"Gli obiettivi e gli auspici per il 2024 sono quelli di una sempre maggiore pianificazione - aggiunge - Se noi riusciamo a pianificare la gestione del fenomeno, tutte quante le istituzioni e le organizzazioni coinvolte, riusciremo certamente a garantire sia una maggiore efficienza che una maggiore umanità- Alla fine quello che chiediamo è il rispetto della dignità delle persone e quello che vogliono i cittadini è che queste persone siano inserite nei contesti e riescano a dare il loro contributo. Su questo c'è già una buona interlocuzione col governo italiano e riteniamo si possa lavorare bene". (ADNKRONOS)