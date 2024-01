Migranti: soccorso barchino salpato dalla Tunisia, nuovo sbarco a Lampedusa

Il mare agitato non impedisce le traversata della speranza. Sono 35 i tunisini e algerini che sono sbarcati a Lampedusa dopo che una motovedetta della Capitaneria di porto ha soccorso il barchino di 8 metri, con a bordo anche 2 donne e 2 minori, partiti da Teboulba in Tunisia. A dire dei migranti, ognuno di loro avrebbe pagato da 5mila a 8mila dinari tunisini per la traversata.

I 35 sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, all'alba, dopo i tre sbarchi di ieri, c'erano 95 persone. Oggi non sono stati effettuati trasferimenti verso Porto Empedocle. Al momento, quini, nella struttura di primissima accoglienza ci sono 130 ospiti.