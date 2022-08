Non si arresta l’ondata di sbarchi: arrivano altri 29 migranti a Lampedusa

Altri 11 tunisini - ed è stato il secondo sbarco della giornata a Lampedusa dopo il precedente in cui erano approdati in 18 per un totale di 29 - sono stati soccorsi dall'assetto Frontex a poca distanza dalla costa. Nel gruppo scappato da Sayada, anche una donna.

Tutti sono stati portati all'hotspot dove ci sono 478 ospiti, a fronte di 350 posti disponibili. In mattina sono stati 146 i migranti che sono stati caricati sulla nave Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. E' stato effettuato anche un trasferimento di 20 tunisini, con volo charter per Gorizia da dove verrà effettuato il rimpatrio. In serata, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, partiranno altri 80 migranti con il traghetto di linea Cossyra.

In precedenza 18 tunisini erano stati rintracciati stanotte a Lampedusa dai carabinieri, intervenuti a Cala Creta dopo aver raccolto una segnalazione telefonica. E' stata trovata l'imbarcazione salpata da Mahadia. Uno dei 18 migranti è stato accompagnato in ambulanza al poliambulatorio dell'isola.

All'hotspot di contrada Imbriacola, dove è stato portato anche questo gruppo, vi sono al momento 626 persone a fronte di 350 posti disponibili.