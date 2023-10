Sette sbarchi con 219 migranti a Lampedusa: tre gruppi bloccati a Cala Francese e Cala Pisana

Ore 7,20. Sono 230 i migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa dove ieri sera, dopo il trasferimento di 175 persone con il traghetto di linea Galaxy che è appena giunto a Porto Empedocle, erano rimasti appena 20 ospiti. Gli sbarchi della notte e dell'alba hanno fatto tornare a salire il numero dei presenti. Ai 186 arrivati si sono aggiunti infatti altre 33 persone: la motovedetta Cp324 della guardia costiera ha soccorso un barchino di 4 metri con 21 (2 minori) tunisini salpati da Zarzis, mentre i carabinieri hanno bloccato a Cala Pisana altri 12 (2 minori) tunisini e marocchini che hanno riferito di essere salpati con un gommone di 6 metri da Monastir.

Ore 7. Sono 186 i migranti sbarcati, a partire dalla tarda serata di ieri e fino a poco prima dell'alba, a Lampedusa. Tre le imbarcazioni soccorse, con a bordo 50 (2 donne e 2 minori), 48 (2 donne e 6 minori) e 40 sedicenti siriani, eritrei, marocchini, sudanesi, egiziani e somali. I diversi gruppi hanno riferito di essere salpati da Zuara in Libia, pagando da 3mila a 4mila dollari a testa. Prima dei soccorsi, i finanzieri della tenenza hanno bloccato a Cala Francese, dove sono giunti autonomamente, 17 ghanesi, egiziani e sudanesi partiti, a loro dire, da Tajura in Libia. L'imbarcazione non è stata ritrovata. I carabinieri, mezz'ora dopo, sempre a Cala Francese, hanno ritrovato altri 31 migranti, fra cui 3 donne e 6 minori che hanno raccontato di essersi messi in viaggio da Karabolli beach in Libia, pagando 12mila dinari libici. Il natante è stato lasciato alla deriva.