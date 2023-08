Sbarchi, rintracci sulla terraferma ed evacuazione medica da ong: ancora migranti a Lampedusa

Sono 40 i migranti giunti a Lampedusa durante la notte: un barchino, salpato da Sfax, con 19 tunisini (5 donne e 4 minori), è stato agganciato nelle acque antistanti all'isola dalla motovedetta V7007 della Guardia di finanza e 21 eritrei, etiopi e sudanesi, partiti da Garabulli in Libia, sono stati bloccati sulla terraferma, in località Sciatu persu, dai carabinieri che hanno anche sequestrato la barca di 7 metri usata per la traversata.

Durante la notte, la Capitaneria ha effettuato una evacuazione medica urgente dalla nave ong Open Arms. Un migrante, sedicente bengalese, soccorso venerdì alle 11,35, è risultato avere la varicella. L'uomo, con la motovedetta, è stato prima portato al molo Favarolo e poi trasferito al Poliambulatorio.

Ieri, sull'isola, ci sono stati 23 sbarchi con un totale di 788 persone. Fra queste, ieri sera, un migrante è stato rintracciato dai poliziotti dell'Immigrazione della Questura di Agrigento davanti all'hotspot di contrada Imbriacola. Ha riferito d'essere sbarcato da solo direttamente al molo commerciale e d'aver autonomamente raggiunto la struttura d'accoglienza. Racconti che sono tutt'ora in corso di verifica da parte della polizia.

Sono 2.235 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Nonostante i massicci trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento ed eseguiti dalla polizia, il numero dei presenti resta elevato nella struttura che però non è al collasso riuscendo ormai ad ospitare fino a 3mila persone senza che si ingolfi. Per oggi, la Prefettura, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 700 persone: 600 verranno imbarcate sul traghetto di linea della mattina, il "Galaxy", e 100 su quello della sera "Cossyra" che faranno rotta verso Porto Empedocle.

Ieri, sempre con i traghetti di linea, erano state trasferiti 662 migranti.