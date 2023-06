Lampedusa, arrivano altri 218 migranti: erano a bordo su 5 barchini soccorsi dalla Capitaneria

Non si arresta la nuova ondata di sbarchi a Lampedusa. Gli ultimi ad approdare sull’isola sono stati 218 migranti dopo che i 5 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi in area Sar dalle motovedette della Capitaneria di porto. Ieri c'erano stati ben 17 approdi con un totale di 870 persone.

Sui barchini, tutti salpati da Sfax e Mahdia in Tunisia e agganciati durante la notte, c'erano rispettivamente 39 (5 donne), 43, 37 (3 donne e 4 minori), 57 e 42 (15 donne e 1 minore) originari di Guinea, Libera, Mali, Sudan, Togo, Burkina Faso e Senegal.

Tutti, dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove attualmente gli ospiti sono 1.359. Dalla struttura di primissima accoglienza, ieri, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, erano state trasferite 430 persone. Per oggi, mentre la Prefettura di Agrigento attende conferma dell'arrivo a Lampedusa della nave Diciotti che dovrebbe imbarcare 600 migranti, è stato già disposto il trasferimento, in mattinata, di 232 persone con il traghetto Galaxy che in serata arriverà a Porto Empedocle.