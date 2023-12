Migranti sulla terraferma e soccorsi al largo: ancora sbarchi a Lampedusa

Trentadue migranti, sedicenti eritrei, siriani, sudanesi e libanesi, sono stati soccorsi, nelle acque antistanti a Lampedusa, dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Al momento dello sbarco a molo Favarolo, il gruppo ha riferito di essere salpato da Khoms, in Libia, alle ore 23 di giorno 28. Si tratta del secondo sbarco della giornata per la maggiore delle isole Pelagie. In mattinata, i carabinieri avevano rintracciato in via Madonna 6 sudanesi che hanno riferito di essere salpati da Zarzis, in Tunisia. Al momento, all'hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 247 migranti, fra cui 13 minori non accompagnati.