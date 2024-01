Pagano 2mila dollari a testa e riescono ad arrivare fino a Lampedusa: sbarcati 102 migranti

Ore 7,50. Altri 51 migranti, salpati anch'essi dalla Libia, sono giunti a Lampedusa dove nel giro di poche ore gli approdi sono saliti a due con un totale di 102 persone. Nonostante il mare grosso, le due carrette sono riuscite a mettersi in navigazione e a giungere fino al largo della più grande isola delle Pelagie. Anche il secondo gruppo è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola.

Ore 7. Cinquantuno migranti, originari di Bangladesh, Egitto e Pakistan, sono sbarcati a Lampedusa dopo che, ieri sera, il barcone di 12 metri sul quale viaggiavano è stato intercettato e bloccato da tre motovedette di guardia di finanza e Frontex. Il natante di legno, a dire degli sbarcati, è salpato alle ore 21 di martedì da Zouwara in Libia e ognuno dei migranti ha pagato 2mila dollari per la traversata fatta con il mare in tempesta. I 51 sono stati portati, dopo un primo triage sanitario su molo Favarolo, all'hotspot di contrada Imbriacola.