Tutto pronto per la processione della Madonna di Porto Salvo, inaugurata l'illuminazione artistica

E' tutto pronto a Lampedusa per la processione della Madonna di Porto Salvo che, alle 18, lascerà il santuario e verrà condotta - come da tradizione - alla chiesa di San Gerlando. E come da tradizione resterà fra gli isolani fino a sabato 23 settembre.

Ieri sono state accese le luminarie che quest'anno, lungo via Roma, dove è stata creata una vera e propria galleria, sono spettacolari. Da stasera e fino al 29 settembre, Lampedusa ospiterà - ad organizzarli è stata l'amministrazione Mannino, il comitato cittadino per i festeggiamenti - un interminabile elenco di eventi: serate danzanti, giochi, gare, sagre, musica e sfilate. Ce ne sarà, di fatto, per tutti i gusti.

Il programma degli eventi

3 settembre. Piazza Commendator Brigone, serata danzante con Giacomo Matina

10 settembre, ore 21. Piazza Commendator Brignone, sagra del cous cous in collaborazione con la parrocchia San Gerlando, i cuochi dell'isola e l'associazione pescatori.

16 settembre. Piazza Commendator Brigone, serata danzante con "Il gatto e la volpe"

Dal 16 al 22 settembre. Piazza Castello, 15esima edizione "Vento del Nord" - associazione cinematografica "Lampedusa cinema"

17 settembre, ore 17. Piazza Commendator Brigone, giochi tradizionali per bambini organizzati dal comitato cittadino per i festeggiamenti della patrona Madonna di Porto Salvo. Ore 21, serata danzante.

19 settembre, ore 17,30. Piazza Commendator Brignone, gara della mela e dell'anguria organizzata dal comitato cittadino. Ore 21,30, opera dei pupi con lo spettacolo "La battaglia dei 3 contro 3 sull'isola di Lampedusa tratta dall'Orlando Furioso.

20 settembre, ore 10,30. Via Roma, gara pinne e carriola, organizzata dal comitato cittadino. Ore 17, piazza Commendator Brignone, albero della cuccagna. Dalle 21,30 alle 23,30, galleria d'arte Sirio, "Visioni d'autore" - evento culturale ed esposizione delle opere degli artisti. Ore 22, via Roma, sfilata della banda musicale con esecuzione di allegre e festose marce militari e repertorio sinfonico-classico, a cura dell'associazione musicale Lipadusa.

Dal 20 al 24 settembre, via Roma, piazza della chiesa parrocchiale, i madonnari con "I gessi raccontano", messa in scena di due flash mob.

21 settembre, ore 6, via Roma e zona Sud, tradizionale risveglio in musica con la sfilata della banda musicale per le vie cittadine. Ore 10,30, via Roma, gioco dell'uovo e della pasta organizzato dal comitato cittadino. Ore 18, via Roma, gioco tiro della fune. Ore 21,30, via Roma e vie del centro, sfilata "I tammura di Girgenti". Ore 21,30, piazza Commendator Brignone, festival lampedusano.

22 settembre, ore 6, piazza Commendator Brignone, tradizionale risveglio in musica con sfilata della banda musicale. Ore 12, via Roma, gioco dei vasi. Ore 14, molo Madonnina, antenna a mare. ore 18, vie del paese, processione della Madonna di Porto Salvo. Ore 21,30, via Roma, sfilata "I tammura di Girgenti". Ore 24, zona porto commerciale, giochi pirotecnici.

23 settembre, ore 8, zona Guitgia e Cala Croce, tradizionale concerto in acqua presso la spiaggia della Guitgia ad opera della banda musicale Lipadusa. Ore 10,30, via Roma, sfilata "I tammura di Girgenti". Ore 10,30, molo Madonnina, gara di nuoto. Ore 11,30, playa De Palma, gara di canottaggio. Ore 15, via Roma, corsa con i sacchi. Ore 17, piazza della chiesa di San Gerlando, processione della Madonna di Porto Salvo verso il santuario. Ore 22, piazza della chiesa, spettacolo-cabaret "I respinti", organizzato dal comitato cittadino .

24 settembre, ore 21, piazza Commendator Brigone, sagra del pesce. Stessa piazza, serata danzante

25 settembre, piazza chiesa San Gerlando, serata comica con Sasà Salvaggio organizzata da Hub turistico

26 settembre, piazza chiesa San Gerlando, spettacolo di danza organizzato da Asd Espressione danza in collaborazione con Hub turistico

27 settembre, piazza chiesa San Gerlando, serata comica con Pandolfo e Manera, organizzata da Hub turistico

29 settembre, sede Area marina protetta isole Pelagie, "Notte dei ricercatori".