Avaria tecnica in cabina trasmissione di Linosa, ripristinata in poche ore la connessione internet di Lampedusa

Nessun cavo tranciato né nelle acque antistanti a Lampedusa, né lungo la costa Agrigentina. Il disservizio, della parziale assenza di copertura internet a Lampedusa, iniziato ieri pomeriggio è stato già ripristinato e dalle 9 sono perfettamente in funzione anche bancomat e pos.

Il disservizio è stato determinato da un guasto alla cabina di trasmissione di Linosa, realtà che è stata raggiunta in primissima mattinata dai tecnici che hanno riparato quella che sembrerebbe essere stata un'avaria tecnica determinata dal gran caldo. "Funziona tutto alla perfezione - ha confermato il sindaco delle isole Pelagie, Filippo Mannino, - . Giusto il tempo di effettuare la segnalazione, di comprendere dove si fosse registrato il guasto e di far intervenire i tecnici sull'isola di Linosa e tutto, nell'arco di neanche 10 ore è stato risolto. Basta con questi procurati allarmi sull'isola di Lampedusa che è vero che vive la marginalità geografica, ma è dalla mia amministrazione è accudita quasi come se fosse una figlia".