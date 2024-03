Ladri anche all'Iacp: rubati i sensori dell'impianto di allarme e 15 assegni circolari

Hanno rubato quattro sensori dell'impianto di allarme e 15 assegni circolari, dal valore complessivo di 2.300 euro. Anche l'Iacp di via Donato Bramante ad Agrigento è finito nel mirino dei malviventi. Ladri che, senza essere visti, né tanto meno sentiti, sono riusciti ad intrufolarsi nella sede dell'istituto autonomo case popolari, a rovistare e a portare via quello che di "prezioso" hanno trovato.

Fatta la scoperta, è stato lanciato l'Sos e sul posto si sono portati i carabinieri che, adesso, si stanno occupando delle indagini.

Gli assegni circolari sono stati, naturalmente, subito bloccati e non sarà possibile l'incasso. Ai ladri non è rimasto altro in mano che i quattro sensori dell'impianto di allarme.

Nelle ultime settimane è un ripetersi di furti in danno uffici pubblici e istituti scolastici. Furti di bassa lega che però, inevitabilmente, non possono che inquietare.