Rifiuti, le isole ecologiche diventano "mobili" per sconfiggere le discariche abusive

Per evitare che le isole ecologiche si trasformino dopo poco tempo in gigantesche discariche abusive, saranno rese "mobili".

L'annuncio dell'assessore all'Ecologia Aurelio Trupia sulle colonne del Giornale di Sicilia è chiaro: vista l'esperienza assolutamente negativa rimediata con i punti di raccolta in città (da Fondacazzo passando per piazza La Malfa) che venivano rapidamente trasformate in discariche incontrollate, si punta a rendere più "sfuggenti" i luoghi di raccolta e scongiurare così gli abbandoni.

Come, non è chiaro, dato che anche se, come pare, le isole ecologiche saranno composte da una struttura su ruote che verrà portata via a fine turno, nessuno proibirà - in assenza di un serio e puntuale controllo del territorio - di continuare a sversare tonnellate di spazzatura indifferenziata sul luogo che è "deputato", anche se solo in alcuni giorni, a ospitare i ccr.

Ad ogni modo al momento non è stato comunicato l'avvio del servizio, che pare comunque imminnente e sul quale l'Amministrazione comunale punta con decisione per tentare di migliorare la gestione del servizio di igiene ambientale.