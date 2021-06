Mercedes precipita dal ponte sul torrente Bagni: morto il conducente

Un altro grave incidente stradale sulle strade dell'Agrigentino. Una Mercedes, per cause in fase di accertamento, è precipitata dal ponte che sovrasta il torrente Bagni, all'ingresso di Sciacca. Un volo di una ventina di metri che ha ucciso, stando a quanto si apprende al momento, il conducente: si trattava di un cinquantenne di Canicattì, un medico anestesista. Si chiamava Mauro Granata ed era molto noto in provincia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso, oltre all'elisoccorso nella iniziale speranza, vana, di trarlo in salvo dalle lamiere.