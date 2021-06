Auto si scontra frontalmente con autobotte sulla statale 118 per Raffadali: un ferito grave

L'impatto, le cui cause sono in fase di accertamento, è avvenuto lungo un rettilineo, nei pressi di un accesso. Sul posto è atterrato l'elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 118 tra Agrigento a Raffadali. A scontrarsi frontalmente in modo molto violento con un'autobotte, è stata una Lancia Y guidata da un 25enne di Raffadali. L'impatto è avvenuto su un rettilineo, le cause sono ancora in fase di accertamento.

Il giovane avrebbe riportato diverse ferite ed è stato trasportato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta con l'elisoccorso. Ferito, ma non in modo serio, anche l'uomo alla guida dell'autobotte, pure lui di Raffadali.