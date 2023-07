Dopo l'incendio riapre l'aeroporto di Palermo: voli in partenza e in arrivo limitati, disagi per tanti agrigentini

Dopo i roghi della notte che ne hanno costretto la chiusura l'aeroporto Falcone Borsellino ha riaperto: al momento saranno consentiti solo un numero limitato di voli in partenza. Per gli arrivi, invece, è in corso il monitoraggio delle condizioni meteo, aggravate dal forte vento di scirocco.

Il vasto incendio che ha avvolto le montagne di Cinisi, nella notte ha infatti raggiunto lo scalo aereo di Punta Raisi che ha costretto Gesap a chiudere fino alle 11 di oggi e a cancellare diversi voli. I canadair e le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro senza tregua per spegnere gli ultimi focolai.

I voli cancellati

Palermo-Lione delle 6 (V71826), Lione-Palermo delle 10.35 (V71827), Tolosa-Palermo delle 8.10 (V71519), Palermo-Tolosa delle 8.45 (V71518), Palermo-Beauvais Tillé delle 6.20 (FR4932), Palermo-Brindisi delle 6.20 (FR8972), Palermo-Roma Fiumicino delle 6,40, Palermo-Cuneo delle 7.15 (FR1044), Palermo-Verona delle 6.35 (FR4914).

E poi ancora: Parigi Charles De Gaulle delle 9.40 (AF1480), Palermo-Parigi Charles De Gaulle delle 10.35 (XZ2601), Palermo-Roma Fiumicino delle 7 (XZ2601), Roma Fiumicino-Palermo delle 9.20 (AZ1777), Palermo-Roma Fiumicino delle 10.05 (AZ1782), Palermo-Milano Malpensa delle 8.30 (FR1016), Palermo-Bucarest-Otopeni delle 9.25 (FR7867), Palermo-Venezia delle 8.35 (FR576), Palermo-Roma Fiumicino delle 7.55 (FR4901), Palermo-Madrid delle 10 (FR7873), Milano Linate-Palermo delle 10.10 (AZ1763), Palermo-Milano-Linate delle 10.55 (AZ1762).

I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. “Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto - dice Gesap -. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi”.