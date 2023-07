Anche Punta Raisi nella morsa del fuoco: chiude l’aeroporto, disagi per gli agrigentini in partenza

Anche Punta Raisi finisce nella morsa del fuoco. Il vasto incendio che si è sviluppato sopra Cinisi a causa del vento di scirocco è arrivato fino al perimetro dello scalo aereo del Falcone Borsellino. Gesap, così, ha annunciato che l’aeroporto resterà chiuso fino alle 11 di oggi, martedì 25 luglio.

Emesso il notam di chiusura almeno fino alle 11 (ora locale), per il primo volo che risulta cancellato è il volo EC3512 delle 7 che da Palermo avrebbe raggiunto l'aeroporto di Milano Malpensa.

Gli altri voli cancellati: Palermo-Lione delle 6 (V71826), Lione-Palermo delle 10.35 - (V71827), Tolosa-Palermo delle 8.10 (V71519), Palermo-Tolosa delle 8.45 (V71518), Palermo-Beauvais Tillé delle 6.20 (FR4932), Palermo-Brindisi delle 6.20 (FR8972), Palermo-Roma Fiumicino delle 6,40, Palermo-Cuneo delle 7.15 (FR1044), Palermo-Verona delle 6.35 (FR4914)

I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. “Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto - dice Gesap -. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi”.

Anas inoltre segnala che l’A29 Alcamo-Trapani è stata chiusa per un vasto incendio. Chiusi anche molti svincoli dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. La Protezione Civile intanto invita a non uscire per il rischio diossina nell’aria.