Divampa l'incendio e le bombole del gas rischiano di scoppiare: pompieri evitano una tragedia

S'è rischiato grosso. S'è rischiata una tragedia in contrada Pisciotto a Licata dove, dopo un incendio nella dependance di un'abitazione, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno messo tutto in sicurezza.

All'interno della dependance c'erano alcune bombole del gas che erano state già aggredite e avvolte dalle fiamme e rischiavano, da un momento all'altro, di far saltare tutto in aria.

I pompieri sono riusciti a mettere tutto in sicurezza, evitando la deflagrazione prima e la completa distruzione dell'immobile dopo. Una struttura che ha però riportato dei gravissimi danni, anche strutturali. Non ci sono stati feriti. Le persone presenti sono state tutte messe in salvo.

Stando a quanto emerge al momento, i proprietari dell'abitazione avevano acceso il forno. Doveva essere un sabato all'insegna del relax e della buona cucina. A causa di alcune crepe nel forno, le fiamme sono riuscite ad aggredire quanto c'era all'interno del locale ed è stato l'inferno. Il tempestivo, anzi fulmineo, intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio.