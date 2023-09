Autobus prende fuoco al semaforo, panico tra i passeggeri: tutti salvi

Un autobus di linea per il trasporto extraurbano ha preso fuoco in via Francesco Crispi scatenando il panico tra i passeggeri. Il mezzo, che durante il rogo ha pericolosamente versato del liquido dal vano motore, è stato rapidamente evacuato e nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze.

Immediato l’intervento delle Volanti della polizia e dei Vigili del fuoco che si sono occupati dei primi soccorsi, dello spegnimento dell’incendio e per circoscrivere la zona. Il traffico, in questa importante arteria viaria della città, è andato inevitabilmente in tilt. Una lunga scia di fumo nero si è alzata dal mezzo in fiamme ed era visibile da diversi punti della città. Dall'autobus divorato dalle fiamme si udivano diverse esplosioni.