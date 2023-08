Fiamme in pieno centro a Licata, distrutta un’auto: indagini in corso

Poco prima che sorgesse il sole, alle 5 del mattino, in via Amendola a Licata, un’auto è stata incenerita da un incendio le cui cause sono al momento in fase di accertamento. A segnalare il rogo sono stati alcuni residenti e poco dopo si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco che hanno impiegato circa 30 minuti prima di spegnere completamente l’incendio.

Nessuna ipotesi, compresa quella dolosa, viene esclusa. Le fiamme hanno anche raggiunto il muro di uno stabile accanto al quale l’auto era stata parcheggiata.