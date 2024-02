Impiegata del bar aggredita e picchiata da un ubriaco: 37enne portato in ospedale

Aggredita da un ubriaco. Una giovane dipendente di un bar, del centro di Licata, è stata strattonata con violenza da un uomo che, a quanto pare, vaneggiava. I poliziotti del commissariato cittadino e un'autoambulanza del 118 sono accorsi in modo fulmineo. Gli agenti hanno bloccato il licatese, di 37 anni, che è stato affidato alle cure dei sanitari: è stato già trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso.

La posizione del trentasettenne è, adesso, al vaglio degli investigatori. Rischia di finire nei guai, in via amministrativa, per ubriachezza molesta e d'essere denunciato, alla procura della Repubblica di Agrigento, per lesioni personali aggravate. Il tutto naturalmente, inevitabilmente, in attesa che la vittima dell'aggressione formalizzi - ma potrebbe anche non farlo - querela di parte.