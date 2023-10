Il naufragio del 3 ottobre 2013, Lampedusa fra raccoglimento, marcia e deposizione corona di fiori non dimentica

E' il giorno del ricordo e del dolore. Sono passati 10 anni dal naufragio di migranti che, davanti la costa di Lampedusa, costò la vita a 368 uomini, donne e bambini. Durante la notte, alle 3,15 (orario della strage), come da tradizione, in piazza Piave, c'è stato un momento di raccoglimento. Era presente anche Vito Fiorino, 74 anni, di Sesto San Giovanni, che ogni anno ritorna sull'isola per ricordare i 47 profughi, che assieme a 7 amici, riuscì a soccorrere con la sua barca: la "Gamar".

In piazza Castello è già cominciata la riunione di tutti coloro che, in marcia, sfileranno fino a Porta d'Europa dove ci sarà un momento di raccoglimento insieme ai sopravvissuti. Saranno presenti anche il vice presidente del Senato, Maria Domenica Castellone, l'arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano, il prefetto Filippo Romano e l'imam di Catania, nonché presidente della comunità islamica siciliana, Kheit Abdelhafid. Il momento più toccante delle commemorazioni sarà, come sempre,

alle 10,30, la deposizione della corona di fiori in mare. Ad organizzare è il comitato 3 ottobre, di cui Tareke Bhrane è presidente.

La notte del 3 ottobre di dieci anni fa, somali ed eritrei erano quasi arrivati a Lampedusa. Di fronte all'isola dei Conigli, per segnalare la loro posizione, incendiarono una coperta. Le fiamme si propagarono subito: 368 i migranti morti, 155, fra cui 6 donne e 2 bambini, i salvati. "Viene la parola vergogna: è una vergogna! Uniamo i nostri sforzi perché non si ripetano simili tragedie", disse quel giorno stesso Papa Francesco. Ma la conta dei morti non è mai terminata.