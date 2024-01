"Guida ubriaco e resta coinvolto in un incidente stradale": condannato 54enne

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, ha condannato a 6 mesi di arresto e 2mila euro di multa, nonché alla sospensione della patente di guida per 2 anni con confisca dell'auto, il 54enne di Sciacca che il 29 novembre del 2021 fu coinvolto in un incidente stradale. Lo riporta oggi l'edizione del Giornale di Sicilia. All'intervento della polizia, l'automobilista si rifiutò di sottoporsi all'alcol-test. Portato in ospedale, al 54enne venne riscontrato un tasso alcolemico di 2,2 g/l. La difesa, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Scorsone, ha contestato l'accertamento per rilevare il tasso alcolemico ed ha sostenuto che l'automobilista non avrebbe avuto alcuna responsabilità nell'incidente stradale.