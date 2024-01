"Nessuna discarica abusiva nel piazzale dell'impianto": dissequestrata area di 1.500 metri quadrati

Non era stata allestita alcuna discarica abusiva. Anzi, i materiali erano stati accantonati, in base alle tipologie, ed erano pronti per essere destinati al recupero.

Lo ha stabilito il tribunale del riesame di Agrigento, presieduto da Alfonso Malato, che ha accolto il ricorso del difensore, l'avvocato Gianfranco Pilato, che chiedeva il dissequestro di un'area di 1.500 metri quadrati, a Grotte, che era stata requisita in seguito a un controllo dell'Agenzia regionale per l'ambiente che aveva portato anche alla denuncia del titolare.

Il 22 novembre, in particolare, nel corso dell'ispezione in uno stabilimento che si occupa di recuperare materiali dell'edilizia, erano state contestate numerose violazioni della normativa ambientale legate alla conservazione degli inerti.

Secondo l'Arpa, in particolare, era stata creata una vera e propria discarica abusiva, con rischio di salubrità per l'ambiente anche all'interno dello stabilimento per via della diffusione delle polveri e della mancata indicazione, con appositi cartelli, della presenza di rifiuti.

Il legale dell'imprenditore indagato ha presentato un'istanza di riesame allegando una consulenza tecnica di parte che, secondo quanto sottolineano i giudici nel provvedimento, ha provato che i materiali erano conferiti correttamente ed erano destinati, peraltro, al recupero visto che l'impresa si occupa proprio di questo.