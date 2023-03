Grande Fratello Vip, critiche per Micol Incorvaia: "beccato" anche Tavassi

La finale del Grande Fratello è dietro l'angolo. E' ufficialmente partito, il conto alla rovescia, che porta alla puntata di lunedì. In queste ore, però, stanno piovendo critiche - forse troppe - per la coppia Micol-Tavassi.

I due, che qualche sera fa, avevano litigato pesantemente, sono nell'occhio del ciclone. Negli ultimi post, pubblicati dalla pagina ufficiale del reality, diversi fandom si sono schierati contro gli "Incorvassi", definendoli "finti e pilotati".

In tanti - in queste ore - stanno chiedendo la squalifica immediata per Edoardo Tavassi, "colpevole" - secondo qualcuno - di avere insultato pesantemente Micol.

Il web è dunque diviso. A difendere - sempre sui social - la sorella, è stata Clizia Incorvaia. La modella di Porto Empedocle ha definito "infelice" chi - a più riprese - continua ad offendere Micol.

Intanto tra gli "Incorvassi" sembrerebbe essere tornato il sereno, tanto che Edoardo - stando alle immagini - avrebbe anche portato il caffe alla sua bella. Tutto sembrerebbe essere rientrato, uno screzio tra innamorati che non avrebbe lasciato pesanti strascichi.