Vandali nella sede di Fratelli d’Italia: “Nazisti infami” scritto sui muri

“Nazisti infami”: queste le parole scritte su un muro, con una bomboletta di vernice spray, nella sede di Fratelli d’Italia ad Agrigento in via Gioeni. Nel constatare l’atto vandalico nel centro cittadino del proprio partito è stata la deputata regionale Giusi Savarino: “In tanti anni di politica attiva - ha dichiarato - non era capitato nulla del genere. Ho informato dell’accaduto il questore e il prefetto così come i vertici del partito. Se qualcuno pensa di farci paura si sbaglia”.

Sul posto la polizia che, in prima battuta, valuterà la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza. Accanto alle scritte è possibile comunque individuare l'ormai tristemente famosa "W" che ha firmato in città numerosi graffiti contro i vaccini e l'obbligo vaccinale.

Le reazioni

Daniela Catalano: "Clima di odio politico da disinnescare"

"Apprendo costernata dello sfregio e degli insulti apparsi sulle pareti esterne della sede di Fratelli d'Italia presente nel cuore della nostra città, che è anche sede provinciale del partito e segreteria politica della nostra rappresentante in Assemblea regionale siciliana, Giusy Savarino, a cui va la mia solidarietà e la condivisione della sensazione di offesa e di aggressione politica subita. A chi, con inesistente senso democratico e confusa conoscenza politica, ignorando la differenza tra ideologia e totalitarismi violenti, che la storia ci ha insegnato non avere, ahinoi, specifico colore politico, si ritiene autorizzato a danneggiare i prospetti del centro cittadino e a etichettare con ignobili offese - tale è per me il termino "nazista"- ricordo che l'antidemocratico e violento è colui che non riconosce avversari con cui confrontarsi, ma solo nemici da abbattere,aggredendoli e calunniandoli. Quanto accaduto, già al vaglio delle autorità, evidenzia un clima di odio politico che tutti dovremmo disinnescare, in primis quanti quotidianamente lo alimentano a danno, frequentemente, di chi è oggi al Governo, manifestando sensibilità per conflitti esteri - correttamente - per poi alimentare quelli in casa nostra.Non accettiamo lezioni di democrazia da facinorosi.

Continueremo a lavorare,costantemente illuminati - noi sì - dal faro della democrazia e dal supremo interesse del cittadino". Lo dichiara in una nota la coordinatrice cittadina del partito, Daniela Catalano.

Simone Gramaglia: "Solidarietà all'onorevole Savarino"

"Esprimo profonda solidarietà all’ onorevole Savarino che è stata vittima di un vile atto intimidatorio presso la sua sede di via Gioeni ad Agrigento. Sono sconcertato per l’accaduto e mi auguro che le Forze dell’Ordine individuino immediatamente i colpevoli. Nessuna tolleranza verso chi propugna odio e violenza”. Lo dichiara il capigruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale del capoluogo.

Il presidente Adriano Barba: "Gesto vile che non ci scoraggia"

“Si tratta di un gesto vile che non ci scoraggia rispetto alla nostra azione politica. Attaccare la sede di un partito significa attaccare i valori della democrazia che riguardano tutti noi. È un chiaro intento minatorio quello di attaccare il nostro simbolo ed una nostra sede. Se pensano però di intimidirci sappiano che non arretreremo di un millimetro nel condurre con determinazione le nostre battaglie politiche per le quali la gente democraticamente ci ha premiati affidandoci, quale prima forza di Governo, la guida del Paese. Se ne facciano una ragione. Continueremo ad impegnarci con maggiore determinazione rispetto alle sfide di questo territorio, come abbiamo sempre fatto con la schiena dritta. Siamo fieri dei risultati ottenuti e andremo avanti per la nostra strada. Confidiamo nell’operato degli inquirenti perché i responsabili di questo attacco vergognoso vengano individuati e assicurati alla giustizia. L’intero direttivo provinciale che ho l’onore di presiedere esprime vicinanza all’onorevole Giusy Savarino che proprio in quella sede ha radicato la sua segreteria politica”. Lo dichiara in una nota il presidente provinciale di Agrigento di Fdi Adriano Barba.

Giuseppe Arnone: "Clima di odio frutto della contrapposizione politica"

"Il clima di odio che si è perpetrato con delle scritte offensive e lesive sui muri della segreteria politica dell'onorevole Savarino e sede di Fratelli d'Italia, sita in Agrigento in via Gioeni,è il frutto di una contrapposizione politica che considera gli avversari nemici da abbattere. Le sedi dei partiti sono il tempio della democrazia e del confronto e della composizione alle decisioni sulla amministrazione pubblica ,ogni gesto di sferzante odio è la negazione della libertà delle persone di potersi esprimere". Lo dichiara in una nota Giuseppe Arnone, a capo del Coordinamento Europa del partito.

(aggiornato l'11 marzo alle ore 7)