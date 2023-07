Giustizia, si rinnovano le cariche dell'Associazione giovani avvocati: ecco il direttivo

L'assemblea dei soci dell'Associazione italiana giovani avvocati ha rinnovato le cariche del direttivo per il biennio 2023-2025. Sonia Sinaguglia è stata eletta presidente e sarà affiancata in questo percorso dalla vicepresidente Irene Eballi, dal segretario Angelo Sutera, dal tesoriere Riccardo Magro nonché dai consiglieri Cristina Broccio, Maria Antonella Cimino, Giuseppe Sodano, Eliana Licata, Giorgia Parisi, Roberta Lo Burgio, Roberta Tuttolomondo e Massimo Monteleone.

Tra i consiglieri supplenti Roberta Russo e Carmelo Bruno.

"Sarà un biennio - commenta la presidente Sonia Sinaguglia - che vedrà l’intera sezione alle prese con il cambiamento radicale in diversi ambiti del diritto. Sono certa che la sezione sarà in grado, grazie alla collaborazione del Consiglio dell'Oridine degli avvocati di Agrigento, della magistratura e delle altre associazioni forensi, di garantire un alto profilo di formazione della giovane avvocatura al fine di affrontare ogni nuova sfida in ambito giuridico e in politica forense”.