Diciottenne ubriaca soccorsa in tempo da un medico di passaggio e nuova raffica di multe per sosta selvaggia

Una diciottenne ubriaca soccorsa da un medico di passaggio prima che stramazzasse al suolo e una nuova, ennesima, raffica di contravvenzioni per auto lasciate in doppia, se non in tripla, fila o negli slarghi riservati ai disabili. Sabato sera tranquillo anche ad Agrigento dove i controlli interforze - di polizia, carabinieri e guardia di finanza - hanno, ancora una volta, funzionato. Non ci sono state risse, né momenti di caos, né a Porta di Ponte o nelle vie Atenea e Pirandello, né al viale Della Vittoria.

A non perdere il "vizio" di lasciare le auto un po' dove capita sono però - e la movida verosimilmente c'entra ben poco - gli automobilisti. Complessivamente sono state ben 47 le multe elevate, nella serata di sabato, per sosta "selvaggia". Sanzionate, naturalmente, anche quelle macchine - pare siano state tre - trovate nei parcheggi riservati ai diversamente abili.

Paura a Porta di Ponte per la diciottenne ubriaca che, all'improvviso, s'è sentita male. Per sua fortuna, un medico di passaggio l'ha immediatamente soccorsa evitando che finisce sul selciato.