Ginecologia all’ospedale di Sciacca, inaugurato il “Centro di ascolto, supporto e sostegno psicologico di genere”

Novità all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca: è stato inaugurato il “Centro di ascolto, supporto e sostegno psicologico di genere” presso l’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia. Si tratta di un importante servizio che amplia ed impreziosisce la gamma delle prestazioni rese all’utenza.

Tutto questo a margine di un workshop su gestazione, maternità e genitorialità con un tema specifico: “Benessere mamma, dal preconcezionale alla nuova famiglia” organizzato dall’Asp di Agrigento in collaborazione con il Comune di Sciacca, l’AVULSS ed il CeSVoP. Obiettivo del seminario è stato quello di favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze peculiari per poter fornire il sostegno più adeguato intervenendo sui molteplici aspetti del perinatale nell’ambito di uno specifico progetto finanziato dalla Regione Siciliana. Altamente specializzata l’equipe di professionisti chiamata in causa per sviscerare i diversi aspetti sul tema: hanno relazionato Salvatore Incandela, Antonio Cannizzaro, Maria Concetta Venezia, Loredana Messina, Alessia Russo, Daniel Lina Mancuso e Ottavio Ziino. Poi, alla presenza del direttore sanitario di presidio Ennio Ciotta, è stato inaugurato il “Centro di ascolto, supporto e sostegno psicologico di genere”.